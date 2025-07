Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano L'Eco di Bergamo, il leggendario ex giocatore svedese dell'Atalanta Glenn-Peter Strömberg confida sul fatto che Ademola Lookman ed Ederson possano restare alla Dea e fare da perni della nuova formazione di Ivan Juric: "Assolutamente sì, specialmente Ederson: è un giocatore in grado di giocare ad altissimo livello in ogni grande squadra europea. Lookman poi è altrettanto fondamentale, perché nel calcio della Dea crea occasioni continue. Per sostituirli, nel caso uno dei due partisse, bisogna puntare su profili di livello elevato e non fermarsi ad acquisti mediocri".

Strömberg ha detto la sua anche sul prossimo campionato: "Mi aspetto un campionato aperto e combattuto, esattamente come quello appena concluso. È vero che l'ha vinto il Napoli, ma in realtà è stata più l'Inter a perderlo, dato che per me aveva la rosa e il gioco migliori. Anzi, l'Atalanta stessa avrebbe potuto essere una pretendente seria fino alla fine: peccato, è stata un'occasione mancata". Cosa pensa del Mondiale per club recentemente introdotto? "Non mi entusiasma affatto, anzi, sinceramente non l’ho nemmeno seguito. Credo sia semplicemente un’altra competizione inventata per motivi economici, che va a sovraccaricare ulteriormente i giocatori. È contraddittorio lamentarsi del numero elevato di partite e poi creare ulteriori tornei come questo".