L'Inter soffre, non gioca una gran partita ma porta a casa un pareggio, risultato sufficiente a passare il turno in Champions ed accedere ai quarti. "Un'Inter non ancora in salute, una partita da zero a zero ma l'importante era passare il turno" ha commentato Filippo Tramontana nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews. A seguire il suo intervento completo (clicca qui se segui da app).