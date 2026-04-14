L'illusoria remuntada nei minuti iniziali del match con le reti di Lamine Yamal e Ferran Torres, poi l'esplosione del Metropolitano di Madrid per la rete di Ademola Lookman che riporta avanti l'Atletico Madrid. Poi, una battaglia di quasi 100 minuti nei quali, in ordine sparso, si verificano un'espiulsione sul fronte catalano quale quella per Eric Garcia, che si vede sventolare in faccia un cartellino rosso diretto per un fallo su Alexander Sorloth; un gol annullato sempre a Ferran Torres; Matteo Ruggeri che chiude il match con un vistoso turbante per un colpo al volto subito nel primo tempo anche da Fermin Lopez a causa di Juan Musso; insomma, una sfida di alto livello emotivo, che alla fine vede il trionfo della formazione di Diego Pablo Simeone che costringe il Barça a lasciare la competizione ai quarti di finale e rimandare l'ormai fatidico appuntamento con la coppa dalle grandi orecchie. Colchoneros che tornano nelle prime quattro d'Europa dopo ben nove anni.

Deve salutare la compagnia anche il Liverpool, che dopo il 2-0 subito al Parc des Princes cede anche al ritorno ad Anfield al Paris Saint-Germain campione d'Europa in carica col medesimo risultato. La squadra di Luis Enrique regge l'urto dei Reds e li castiga nella ripresa con le reti di Ousmane Dembélé, che sigla la doppietta valevole l'accesso alle semifinali. Oltre all'eliminazione, la brutta notizia per Arne Slot è il grave infortunio di Hugo Ekitike: fortissimo il timore di una lesione del tendine d'Achille destro per lo sfortunato francese, caduto da solo nel tentativo di ricevere un passaggio di Dominik Szoboszlai. Pessime nuove anche per il CT della Nazionale transalpina Didier Deschamps.