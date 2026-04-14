Manca solamente la programmazione ufficiale, per sapere quando le squadre di Serie A scenderanno in campo per lottare per i propri obiettivi in vista delle ultime tornate di questo campionato. Ma quando saranno svelate le date degli ultimi turni? Saranno gli incastri tra campionato, Coppa Italia e coppe europee a determinare il calendario degli ultimi incontri e le tempistiche di comunicazione delle date. Il primo round è comunque previsto per questo venerdì, quando saranno comunicati date e orari della 35esima giornata di campionato, quella che vedrà l'Inter ospitare il Parma a San Siro. Una programmazione che dipenderà dall’esito delle sfide di ritorno di Europa League e Conference League, che vedranno impegnate Bologna e Fiorentina.

Gli orari della 36esima giornata verranno invece ufficializzati solamente dopo il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, mentre gli ultimi due turni, quelli che, per regolamento, prevedono la contemporaneità per le sfide di quelle squadre che lottano per i medesimi obiettivi. Date e orari di queste due giornate saranno dunque disponibili rispettivamente dopo i turni 36 e 37, quando le classifiche saranno definite e si conosceranno i verdetti mancanti.