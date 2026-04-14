Altra grande giornata prolifica in termini di ascolti la 32esima giornata di Serie A Enilive, che ha raggiunto i 5.567.831 di ascoltatori. Risultato che conferma ancora una volta l'attenzione al campionato italiano, particolarmente infuocatosi nei piani alti della classifica.

Quest’anno, la 32esima giornata, conclusa ieri sera con Fiorentina-Lazio, ha visto come gara all'occhiello Como-Inter. Match che ha coinvolto oltre 1,5 milioni di tifosi. Di seguito tutti gli ascolti della 32esima giornata di Serie A EniLive: 

Venerdì 10/04/26 20:45 – 22:39* ROMA - PISA 346.460**

Sabato 11/04/26 15:02 – 16:56* CAGLIARI - CREMONESE 101.137** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 11/04/26 15:03 – 16:57* TORINO - VERONA 50.635** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 11/04/26 15:02 – 16:57* ZONA DAZN 144.221 ** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 11/04/26 18:01 – 19:54* MILAN - UDINESE 815.926** ESCLUSIVA DAZN

Sabato 11/04/26 20:45 – 22:39* ATALANTA - JUVENTUS 825.367**  

Domenica 12/04/26 12:31 – 14:23* GENOA - SASSUOLO 305.107** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 12/04/26 15:00 – 16:52* PARMA - NAPOLI 739.039** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 12/04/26 18:02 – 19:54* BOLOGNA - LECCE 276.206**  

Domenica 12/04/26 20:46 – 22:40* COMO - INTER 1.522.857** ESCLUSIVA DAZN

Domenica 13/04/26 20:48 – 22:46* FIORENTINA - LAZIO 440.875** ESCLUSIVA DAZN

* Fischio di inizio e di fine del match

Sezione: News / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 18:56
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi