L'Inter ha annunciato oggi, martedì 14 aprile, l’apertura di Inter Academy Montrer MX, la prima Academy del club in Messico, segnando un ulteriore passo nel percorso di sviluppo internazionale del brand.
Il progetto nascerà nello Stato del Michoacán, con sede nella città di Morelia, e sarà sviluppato in collaborazione con l’Università di Montrer, un ateneo che si distingue per un modello educativo inclusivo e orientato alla responsabilità sociale. Una partnership pienamente in linea con i valori di crescita, rispetto e formazione promossi dall’Inter attraverso il programma Inter Academy.
Le attività prenderanno il via questa primavera, con una prima introduzione alla metodologia dell’Inter per gli studenti della scuola superiore attualmente coinvolti nel programma calcistico dell’Università di Montrer. Durante l’estate, Inter Academy Montrer MX aprirà invece le proprie porte a ragazze e ragazzi tra i 5 e i 17 anni, con una serie di Academy Camp che vedranno la partecipazione dei coach Inter Academy provenienti da Milano.
"Siamo felici di annunciare l’apertura della prima Inter Academy in Messico, un paese fortemente legato al calcio, che rappresenta lo sport più popolare e seguito da tutte le generazioni. Allo stesso tempo, questo accordo ci permette di rafforzare la presenza del brand nerazzurro in un territorio che dimostra grande attaccamento ai nostri colori, soprattutto tra i più giovani: il Messico è infatti il terzo paese del continente americano per fanbase interista e oltre la metà dei nostri tifosi locali appartiene alle nuove generazioni", il commento di Luca Adornato, Brand & Marketing Director dell'Inter.
“A nome dell’Universidad Montrer, siamo molto soddisfatti per l’avvio di questa partnership con FC Internazionale Milano e siamo orgogliosi di inaugurare la prima Inter Academy in Messico. Questa collaborazione nasce da una convinzione condivisa: che il calcio possa avere un ruolo fondamentale nella crescita dei giovani, contribuendo a formare il carattere, trasmettere valori, promuovere la disciplina e accompagnare lo sviluppo delle nuove generazioni. Da anni consideriamo lo sport una componente essenziale del percorso educativo dei ragazzi. Grazie al supporto e all’esperienza di un progetto globale come Inter Academy, siamo felici di rafforzare il nostro impegno nell’offrire a bambini e ragazzi un percorso di crescita responsabile e significativo. Affrontiamo questo nuovo capitolo guidati dai valori che ci contraddistinguono: responsabilità, ricerca dell’eccellenza e volontà di generare un impatto positivo e duraturo", ha spiegato J. Noe Gonzalez Gomez, Rettore e Fondatore di Universidad Montrer
Con Inter Academy Montrer MX, il Club nerazzurro consolida la propria missione globale: contribuire allo sviluppo e alla formazione dei giovani calciatori di tutto il mondo, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano, rafforzando allo stesso tempo la presenza dell’Inter in America Latina.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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