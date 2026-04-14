La RAI definisce la squadra e il palinsesto per i Mondiali 2026. In particolare, saranno 35 le partite trasmesse in chiaro dalla rete pubblica tra l’11 giugno e il 19 luglio, con RAI 1 rete che trasmetterà tutti gli incontri: l’80% degli incontri è previsto in prime time, inclusi quarti di finale, semifinali e finale. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, sul fronte delle telecronache il gruppo sarà composto da Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Tiziana Alla (che sarà la prima donna a occuparsi della telecronaca delle partite dei campionati del mondo di calcio), Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zamponi. I commenti tecnici saranno affidati a Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino.

Per la finale del 19 luglio al MetLife Stadium è prevista anche una postazione studio direttamente allo stadio: conduzione affidata a Marco Mazzocchi, con Andrea Stramaccioni nel ruolo di talent.

Sezione: News / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 23:41
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.