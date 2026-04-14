Donyell Malen è entrato nel nostro campionato italiano con la delicatezza di un carro armato: da quando è stato ufficializzato il suo passaggio alla Roma, l'attaccante neerlandese ha cominciato a segnare adun ritmo ciclonico, avendo messo a referto o dieci gol in sole 12 presenze con la maglia della Roma, bottino che gli permette, vista la classifica, di pensare anche a conquistare il titolo di capocannoniere ora distante sei gol, quelli in più segnati da Lautaro Martinez. Malen che supera l'argentino si gioca a 9,00 su Snai, quota ben più alta di quella del capitano dell'Inter bancato a 1,16 pur essendo costretto ai box da un nuovo infortunio.

Mai nessun giocatore arrivato in Italia a gennaio è poi riuscito a laurearsi capocannoniere della Serie A. Con la tripletta contro il Lecce, Malen ha eguagliato a quota 10 il numero massimo di gol segnati da un nuovo acquisto di gennaio, primato condiviso con una leggenda del calcio italiano come Zlatan Ibrahimovic.