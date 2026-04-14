Vasilije Kostov, ancora minorenne, ha già raggiunto traguardi importanti: il centrocampista della Stella Rossa ha esordito con la nazionale serba, ha segnato nell'eterno derby col Partizan Belgrado e due volte in Europa League. Intervistato dal quotidiano serbo Zurnal, Kostov rivela quelli che sono i suoi sogni e le sue ambizioni: "Non sono ancora consapevole di tutto ciò che ho raggiunto. Tuttavia, credo e so di poter fare molto di più e di poter diventare un giocatore migliore. Sono ancora un ragazzino per il calcio professionistico. Sono consapevole di essere solo all'inizio della mia carriera. Il mio obiettivo è giocare in uno dei cinque campionati top, prima però voglio un segno più profondo nella Stella Rossa. Il nostro obiettivo è chiudere la stagione con una doppietta e poi qualificarci per la Champions League".

Visto che sei nato l'11 maggio, lo stesso giorno di Andres Iniesta, è lui il tuo modello di riferimento?

"Sono un giocatore più offensivo di Iniesta, sebbene anche lui sia un centrocampista. Non c'è bisogno di sprecare parole sullo spagnolo, era davvero un maestro con il pallone".

Il direttore generale Zvezdan Terzić parla molto bene di te, quanto è importante questo per te?

"Il regista Terzić mi elogia sempre e spesso mi dà consigli, si congratula con me... Abbiamo un'ottima comunicazione".