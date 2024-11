MVP del Bentegodi con una rete e due assist (oltre a due legni centrati), Joaquín Correa ha ritrovato il gol in un match di Serie A a distanza di 756 giorni dall’ultimo realizzato nel torneo: in quell'occasione si giocava a San Siro, era il 29 ottobre 2022 e l'avversario era la Sampdoria. E c'è un'altra curiosità: tutte le tre reti segnate in trasferta dal Tucu con l'Inter sono arrivate al Bentegodi, dopo la doppietta del suo esordio nell'estate 2021.