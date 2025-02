La Repubblica pubblica oggi ulteriori stralci delle deposizioni di Andrea Beretta del 21 gennaio scorso, dopo gli arresti nell'ambito dell'inchiesta "Doppia Curva". "Praticamente qua è la semifinale di Champions, era il derby. A Marco (Ferdico, ndr) gli venne l’idea di parlare con Luca (Lucci, ndr), nel caso che una delle due squadre passasse, comunque di trovare la percentuale e di guadagnare, come se vai a scommettere alla Snai, capito?", racconta Beretta spiegando il patto di non aggressione tra le due curve.

"Abbiamo fatto quest’accordo qua con loro, nel caso passasse una o l’altra - prosegue - con una percentuale di far guadagnare anche la squadra che non era passata. Gli ho dato 1.000 o 2.000 bandiere di quelle gialle che avevo fatto fare per la coreografia di Istanbul, che potevano essere vendute a 10-20 euro. E loro le mettevano ai baracchini da vendere. In più Marco mi sembra che gli ha dato 50.000 euro. Li porta lì a Cologno Monzese, al bar loro. Marco aveva perso 100.000 euro per un lavoro da fare al porto, che doveva arrivare del materiale. Io quando sentivo parlare di queste robe qua, di droga, di cose, volevo... staccarmi, capito?".

Beretta racconta anche dei suoi dissidi con Debora Turiello, allora contabile della Curva, e Renato Bosetti. "Io volevo fare piazza pulita, volevo mandare via la Debora, volevo mandare via Renato, volevo mandarli via tutti questi qua perché non li reputavano con noi. Invece la Debora è rimasta, perché? Perché Marco c’aveva a che fare con i biglietti e non era capace di portare avanti il lavoro dei biglietti, non c’aveva voglia d’impegnarsi a seguire questa cosa qua. Debora è una persona che ho sempre avuto dell’astio, uno, perché non mi fidavo. Bosetti? L’avevo sempre reputato la persona che m’avesse messo contro Vittorio, che l’avesse indotto a mandarmi via dalla Curva".

Infine Beretta racconta di un episodio riguardante Javier Zanetti. "Avevo fatto un piacere ad Antonio, avevo chiamato il Capitano - dice facendo riferimento a quanto accaduto a margine di un evento benefico - Gli ha fatto fare bella figura a questo ragazzo qua che era amico di Antonio (Bellocco, ndr). E poi Zanetti ha detto: è contento Andrea che t’ho fatto questo favore?".