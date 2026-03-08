Un evento importante come il Derby di Milano merita anche una determinata organizzazione sanitarita. A spiegare i dettagli ci pensa il dottor Alessandro Geddo, responsabile del Servizio Sanitario di San Siro durante le manifestazioni sportive e primario dell’Unità Operativa di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore degli istituti di ricovero e cura del Gruppo Iseni di Lonate Pozzolo: "In una partita come il derby, la forza sanitaria è costituita da 110 persone: 8 medici, 10 infermieri, squadre appiedate sugli spalti e 5 ambulanze, di cui una dedicata agli atleti. Potenzialmente ci sono otto punti medici. due al piano zero, due al secondo anello e quattro al terzo anello, il più isolato. A San Siro i tre anelli hanno accessi diversificati. E poi abbiamo due pattuglie in campo", racconta ai microfoni di Tuttosport.
Che ruolo possono avere i tifosi o gli steward nel gestire le emergenze?
"San Siro è lo stadio più grande d’Italia e abbiamo una media di due arresti cardiaci all'anno. Abbiamo un outcome molto buono, proprio perché la maggior parte delle volte chi è di fianco al malcapitato inizia subito le manovre di primo soccorso. Avere un sostegno nei primi secondi, in caso di arresto cardiaco, è fondamentale".
A dicembre 2024 lei ha salvato la vita a Massimo Luciano, tifoso interista vittima di un arresto cardiaco.
"Faccio il rianimatore da quasi 30 anni: difficilmente chi salvi viene poi a salutarti. Molte volte, infatti, va male: in questo caso è andato tutto alla perfezione. Due mesi dopo l’evento, appena uscito dall’ospedale, Massimo mi ha telefonato: non me l’aspettavo. È stato più scioccante sentirlo al telefono che vederlo poi di persona, perché in questo caso ero preparato".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:27 L'interista Boeri tra pronostici e scaramanzia: "Milan favorito, non scherzo. Il derby ha sempre andamenti strani"
- 13:13 Quando si decide il derby? Le statistiche di Inter e Milan, le squadre che in Italia guadagnano più punti di tutte nella ripresa
- 12:59 Sky - Derby, anche Lilian Thuram a San Siro. Mandzukic tra i 60 'invitati' di Modric
- 12:44 Gianfelice Facchetti: "Il derby coinvolge tutta Milano, sono molto più nervoso quando affrontiamo la Juventus"
- 12:30 Shevchenko: "Inter avanti a tutte, ma sono solo 10 punti. Il derby può cambiare il destino. Chivu mi piace molto"
- 12:25 livePrimavera, Inter-Fiorentina, 0-0 al 25': cresce la Fiorentina, vicina al vantaggio
- 12:16 Bia: "Dissi sì all'Inter in cinque secondi. Giocare a San Siro era il mio sogno. Moratti era uno di noi"
- 12:02 Cruz: "Vedere Chivu sulla panchina dell'Inter mi emoziona, non è arrivato lì per caso. Esposito e Bonny giovani ma pronti"
- 11:48 Milan, Saelemaekers: "Appena comincia la settimana del derby ce l'hai sempre in testa. Ogni cosa fa la differenza"
- 11:34 Milan, Allegri: "A dieci lunghezze di distanza, è difficile prendere un cavallo vicino al palo"
- 11:20 Il dottor Geddo: "In una partita come il derby, la forza sanitaria è costituita da una squadra di 110 persone"
- 11:06 Dalmat: "Bastoni deciderà il derby. Chivu? Mi divertivo di più con Inzaghi". Poi analizza Thuram, Bonny e Diouf
- 10:52 CdS - Dimarco trascinatore dell'Inter: grazie alla cura Chivu si è ritrovato, non soltanto mentalmente
- 10:38 CdS - Sorpasso Mkhitaryan e dubbio Thuram: il francese alle prese con febbre e tonsillite. Pronto Bonny
- 10:24 GdS - Derby trampolino sia per il Milan che per l'Inter. Il più ricco di sempre, sperando sia anche bello
- 10:10 TS - Calhanoglu verso la panchina: Zielinski in regia con Barella e Mkhitaryan. In attacco c'è Thuram da valutare
- 09:56 GdS - Saelemaekers e Dimarco due 'milanesi' opposti. Ma il loro scontro è il più rappresentativo del derby
- 09:42 CdS - San Siro sold-out per il derby: sarà record d'incasso in Serie A. In tribuna attesi tanti volti noti
- 09:28 GdS - Modric e Zielinski i "cervelloni" del derby di stasera. Il polacco non ha le geometrie del croato, ma...
- 09:14 Qui Milan - Allegri scioglie l'unico dubbio: Estupinan in vantaggio su Bartesaghi
- 09:00 Sneijder: "Col tempo si capirà l’impresa di Chivu. Ale Stankovic più forte di Deki. E su Dumfries spero..."
- 08:45 GdS - Il derby passa anche dall'uno contro uno tra Rabiot e Barella: tra i due sarà duello di politica calcistica
- 08:30 Sommer: "Il derby mi diverte sempre molto. È l'ultimo? Vivo il momento e il momento è la partita contro il Milan"
- 08:15 Preview Milan-Inter - Chivu in ansia per Thuram e con un dubbio in mezzo
- 00:00 Chi vorrebbe essere Gasly stasera?
- 23:45 Cross riusciti, Dimarco comanda la classifica. E il Milan ci prova spesso dal lato sinistro
- 23:30 Nessuno attacca come l'Inter di Chivu in Serie A. Sequenze di passaggi e gol da fuori area: i numeri non mentono
- 23:15 Gol e assist, Dimarco fa un altro sport in Serie A. E c'è un record in comune con Pirlo e Luis Alberto
- 23:00 Pancaro prevede la chiave tattica del derby: "Milan compatto, l'Inter controllerà il gioco"
- 22:45 Serie A, tutto facile per la Juventus: allo Stadium finisce 4-0 contro il Pisa, rilancio Champions
- 22:30 Gasly: "Amo il calcio, ho amici nell'Inter e nel Milan. Non ho deciso da che parte stare"
- 22:15 Onana, futuro sempre più incerto: il Trabzonspor ha deciso di non riscattarlo
- 22:00 Cagliari, Belotti: "Il gol di Seba Esposito è una gioia condivisa, gli mancava da un po' di tempo"
- 21:45 Atalanta, Palladino: "C'è chi si lamenta delle troppe partite, per me non è un problema. Anzi, ci piace"
- 21:30 Casting in porta, Vicario il preferito: i costi possono cambiare in base al futuro del Tottenham in Premier. Sul Dibu Martinez...
- 21:15 Tiri effettuati e subiti, nessuno come l'Inter in Italia. E solo il Barcellona fa meglio in Europa
- 21:00 Sky - Milan-Inter, Calhanoglu dalla panchina e Thuram in forte dubbio: la probabile. Allegri recupera Bartesaghi
- 20:45 Di Gregorio ancora dalla panchina, Spalletti: "Avevo detto a Perin che gli avrei dato 2-3 partite, dalla prossima si vede"
- 20:30 Italia Femminile beffata dalla Danimarca: 1-1 nel match di qualificazione al Mondiale
- 20:15 Cagliari, torna al gol Sebastiano Esposito. Pisacane: "Sono felice, so quanto ha sofferto"
- 20:00 Doppietta di Scamacca, l'Atalanta si salva contro l'Udinese prima dell'Inter: finisce 2-2
- 19:46 Bonaventura inquadra il derby: "Sarà equilibrato, Inter e Milan le migliori squadre di quest'anno in A"
- 19:31 Vicenza, Tribuzzi si guarda indietro: "Contro l'Inter U23 all'andata abbiamo ottenuto una vittoria chiave"
- 19:15 Schade incanta con il Brentford, anche l'Inter sulle sue tracce. Ma le cifre non sono basse
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di MILAN-INTER: THURAM a RISCHIO, tocca alla PIONNY in AVANTI? Occhio a CALHA e MIKI...
- 18:50 Vigilia di derby, l'Inter carica l'ambiente: nel video social spunta la sveglia con le 22.43. E la musica techno...
- 18:35 Napoli, Conte: "È importante arrivare tra le prime quattro, davanti ci sono squadre di rango elevato”
- 18:22 Difesa e imprevedibilità offensiva: la carta Saelemaekers può scombinare i piani nerazzurri. I numeri del belga
- 18:07 Chivu scioglie qualche dubbio in rifinitura per il Derby: Mkhitaryan in, Calhanoglu out. Ballottaggio in attacco
- 17:53 Goretzka, addio Bundesliga? "Mi piacerebbe giocare all'estero. La scelta non dipenderà dal meteo"
- 17:38 Inter U23-AlbinoLeffe, le pagelle: attacco sotto tono, Calligaris solita sicurezza
- 17:24 Vecchi in conferenza stampa: "Abbiamo concesso poco. Il dominio del gioco però deve sfociare nel risultato"
- 17:09 Il Como vince a Cagliari e mette pressione in zona Europa: agganciata la Roma al quarto posto
- 16:55 The Guardian - Mondiale per Club, latitano ancora i premi di solidarietà: club furibondi
- 16:40 I ricordi di Bergomi: "Ronaldo si presentò facendomi un sombrero. E una volta Maldini nel derby..."
- 16:25 Sky - Thuram febbricitante, ad oggi l'attacco anti-Milan è Bonny-Esposito: sarebbe una 'prima volta'
- 16:10 Stankovic jr. sul futuro: "Non dipende da me, ma da Brugge e Inter. Restare qui? Sono pronto a tutto"
- 15:55 L'analisi di Rubinho: "Derby? Il Milan non fa paura in ottica Scudetto. E sulla Juve..."
- 15:41 Georgatos: "Dimarco il più forte al mondo nel suo ruolo. L'Inter mi diverte, Chivu è credibile e la persona ideale"
- 15:27 Curatolo: "Con l'Inter ho vissuto momenti che porterò per sempre. Felice del boom di Esposito"
- 15:22 L'Inter U23 non vince più: a Monza passa l'AlbinoLeffe 0-1, ottava di fila senza vittoria per i nerazzurri
- 15:13 Inter, occhio al fattore Pulisic. Lo statunitense scalda i muscoli: "È il momento di brillare"
- 14:58 Man. City, Bernardo Silva lascerà il club a parametro zero: occasione ghiotta per le big d'Europa
- 14:45 Chivu: "Thuram ha la febbre, speriamo domani sia al 100%. Bastoni maturo e forte, a Dumfries servono minuti"
- 14:44 Amelia: "Anche se vincesse il Milan i punti di vantaggio dell'Inter rimarrebbero tanti". Poi loda Chivu
- 14:29 Allegri e le capacità offensive dell'Inter: quella frase che evidenzia la potenza nerazzurra
- 14:15 Biabiany: "Inter nel cuore, mi ha tolto dalla strada e mi ha reinserito nel calcio". Che stoccata a De Boer
- 14:00 Costacurta: "Lautaro tra i migliori difensori del campionato, ecco perché. Esposito ha superato Thuram"
- 13:46 Serena e il derby: "La differenza tra Inter e Milan è davanti. I nerazzurri hanno 4 punte di altissimo livello"
- 13:31 SM - Allenamento a decibel altissimi, Chivu sprona la squadra. Bonny anche oggi in gruppo