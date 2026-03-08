Massimo Tarantino si appresta a salutare l'Inter dopo tre stagioni da responsabile del settore giovanile ed è pronto a firmare un contratto della durata di cinque anni con la Roma. Cambio importante all'interno del vivaio nerazzurro, come riporta Matteo Moretto che indica come favorito numero uno per la sua sostituzione Michele Sbravati, che occupa il medesimo ruolo nella Juventus dal luglio del 2024 dopo essere stato per 16 anni alla guida della cantera del Genoa. 

Sezione: News / Data: Dom 08 marzo 2026 alle 16:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture