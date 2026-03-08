Non c'è solo il nome di Michele Sbravati sui taccuini dell'Inter per il ruolo di erede di Massimo Tarantino alla guida del settore giovanile dell'Inter. Secondo Nicolò Schira, infatti, per rimpiazzare Tarantino ormai destinato alla Roma si valuta con attenzione anche il nome di Mattia Notari, attuale numero uno del vivaio del Parma. Notari, in passato bandiera del Mantova da giocatore avendo militato in biancorosso dal 2002 al 2010, ha lavorato anche nei vivai di Udinese e Juventus prima di approdare in Emilia nel 2022.

Sezione: Focus / Data: Dom 08 marzo 2026 alle 17:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.