Non c'è solo il nome di Michele Sbravati sui taccuini dell'Inter per il ruolo di erede di Massimo Tarantino alla guida del settore giovanile dell'Inter. Secondo Nicolò Schira, infatti, per rimpiazzare Tarantino ormai destinato alla Roma si valuta con attenzione anche il nome di Mattia Notari, attuale numero uno del vivaio del Parma. Notari, in passato bandiera del Mantova da giocatore avendo militato in biancorosso dal 2002 al 2010, ha lavorato anche nei vivai di Udinese e Juventus prima di approdare in Emilia nel 2022.

