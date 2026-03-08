Scendono di ora in ora le possibilità di vedere Marcus Thuram tra i convocati per il derby di stasera. L'attaccante francese, riferisce Sky Sport, è ancora alle prese con uno stato influenzale che non gli ha permesso di allenarsi nemmeno ieri, alla vigilia della sfida con il Milan. Niente ThuLa, dunque: Cristian Chivu si affiderà alla coppia giovane formata da Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny

Quanto alle scelte di Massimiliano Allegri, sarà Pervis Estupiñán a correre sulla fascia sinistra: l'ecuadoriano ha vinto il ballottaggio con Davide Bartesaghi, recuperato per la panchina dopo il problema fisico accusato contro la Cremonese domenica scorsa. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 08 marzo 2026 alle 15:20
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.