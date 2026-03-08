Dopo il pareggio strappato in volata all'Udinese, l'Atalanta torna subito al lavoro a Zingonia per preparare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Raffaele Palladino annovera tra le buone notizie il ritorno al lavoro in campo di Charles De Ketelaere e di Ederson: il belga ha rivisto l’erba dopo un mese dall’infortunio rimediato contro la Cremonese e la successiva operazione, mentre il brasiliano lascia ancora qualche dubbio in più visto che nella scorsa settimana ha alternato lavoro individuale e sedute di terapie, fino al ritorno in campo, ma comunque sempre a livello individuale.

Maggiori risposte sui due si avranno tra domani e martedì mattina, con gli ultimi due allenamenti, anche in proiezione sabato prossimo quando gli orobici arriveranno a San Siro per sfidare l'Inter, per il quale il tecnico spera di poter recuperare qualcuno degli indisponibili.