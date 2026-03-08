Si avvicina il calcio d’inizio del derby della Madunina e Luis Henrique arriva ai microfoni di DAZN per presentare la sfida col Milan, passaggio cruciale per la corsa al campionato dei nerazzurri.
Avete due risultati su tre, anche dopo aver vinto un big match come quello con la Juve c’è la voglia di prendersi il campionato?
“Certo. Vogliamo e dobbiamo vincere, è una partita troppo importante per noi e per loro. Noi dobbiamo essere più cattivi e prenderci la vittoria”.
Con Estupinan sarà un duello tutto fisico e corsa.
“Vero, però ho lavorato per aiutare l’Inter e devo lavorare oggi forte fisicamente. Sono pronto”.
Sta tornando Dumfries, una concorrenza come quella con un giocatore così forte ti stimola?
“Sì, lui è un giocatore molto importante e sono felice sia tornato. Aiuta l’Inter, aspetto che giochi bene e fa quello che è importante per noi aiutandoci a vincere”.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
