La vittoria dello scudetto da parte dell'Inter verrà messa in discussione molto difficilmente, secondo Alessandro Calori. Che, a poche ore dal derby di Milano, che potrebbe accrescere le probabilità di tricolore dei nerazzurri, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com: "Il calcio è strano e può succedere sempre qualcosa, ma la percentuale che l’Inter possa vincere il campionato è alta", le parole dell'ex difensore del Perugia.