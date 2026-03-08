Il derby contro il Milan è una partita sentita per ogni interista, ma Gianfelice Facchetti ammette di essere "molto più nervoso quando affrontiamo la Juventus". Il figlio di Giacinto, bandiera nerazzurra ed ex presidente del club, lo ribadisce durante l'intervista concessa a La Repubblica (Milano): "Il Milan non dico che mi stia simpatico, quello no, ma il derby coinvolge tutta la città: c'è gente che se vinci lo scudetto, ma perdendo il derby gode molto di meno. Dopodiché stasera conta eccome per il campionato, e noi siamo ben avanti".