Basta un gol di Samuele Parlati all'AlbinoLeffe per avere ragione dell'Inter Under 23 dopo una partita tirata decisa dagli episodi. Come ammesso da Giovanni Lopez, allenatore bluceleste, in conferenza stampa: "Abbiamo sofferto maledettamente la fisicità dell'Inter, lo sapevamo che ci sarebbero venuti addosso in maniera forte - le sue parole -. Abbiamo sbagliato delle scalate, non è stato un bel primo tempo da parte nostra. La ripresa mi è sembrata più equilibrata, siamo stati bravi e fortunati a fare gol, forse abbiamo avuto qualche occasione più pulita rispetto a loro. La partita si riassume così: abbiamo vinto su un episodio contro una squadra forte. Ci prendiamo il merito, anche se l'Inter è la squadra che ci ha messo più in difficoltà di tutte a livello fisico. Forse abbiamo giocato meglio all'andata, ma abbiamo ottenuto di più oggi (ieri, ndr) perché siamo una squadra diversa, più abituata a lottare".