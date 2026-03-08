Stasera, a San Siro, in occasione del derby di Milano, è prevista la terza pioggia di fischi per Alessandro Bastoni, dopo quella di Lecce e Como, per i noti fatti del derby d'Italia dello scorso 14 febbraio. Un comportamento che Gianpaolo Pazzini disapprova fermamente: "I fischi sono esagerati. ha sbagliato ed è stato il primo a riconoscerlo. Penso che questa cosa debba finire, Bastoni non sarà il primo né l'ultimo a simulare. Ci ha messo la faccia e ha chiesto scusa", le parole del Pazzo a Sportmediaset.