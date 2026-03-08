Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, mette in chiaro quello che l'obiettivo della squadra biancoceleste parlando ai canali ufficiali del club: "Il nostro obiettivo è cercare di vincere la Coppa Italia. Sarebbe importante per la squadra e i tifosi, ci aiuterebbe a terminare nel migliore dei modi un'annata complicata regalandoci anche la qualificazione alla prossima Europa League".

Per approdare all'atto finale dell'Olimpico, dove affronterebbe una tra Inter e Como, la Lazio deve però avere ragione dell'Atalanta dopo il 2-2 della semifinale d'andata: "Avremmo voluto vincere, eravamo consapevoli di affrontare una squadra forte, ma per il ritorno a Bergamo è ancora tutto aperto".