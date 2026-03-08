Zvezdan Terzic, direttore generale della Stella Rossa, ha mandato un messaggio chiaro alla tifoseria in merito alle ambizioni del club biancorosso per la prossima stagione. Che Terzic non esclude possano passare ancora dai piedi di Vasilije Kostov, il giovane gioiello inseguito dall'Inter: "Vedremo cosa fare. Abbiamo molti club interessanti, prima di tutto per Kostov che sembra essere l'obiettivo di tutti i club. Non abbiamo fretta, non stiamo facendo proclami, marzo è il mese in cui abbiamo tempo, compirà 18 anni solo a maggio. Ho detto prendiamoci il nostro tempo. Anche se rimane, non abbiamo fretta. Valuteremo cosa è meglio per lui e per la Stella Rossa".

Terzic conclude: "Prenderemo decisioni responsabili e ciò che è meglio per gli interessi della Stella Rossa. Voglio mandare un messaggio ai tifosi: la Stella Rossa avrà una squadra migliore la prossima stagione di quella attuale".