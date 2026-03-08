In vista del derby di Milano, DAZN ha trascorso una giornata in compagnia di Alexis Saelemaekers che ha ampiamente parlato di una della partita più sentite della stagione: "La rivalità Milan-Inter ci sarà sempre. Appena comincia la settimana del derby ce l'hai sempre in testa, che sia a casa, in campo, a letto... è sempre lì. Prima di una partita così c'è talmente tanta concentrazione che nessuno parla, c'è silenzio. Qualsiasi cosa mangi fa la differenza per la domenica, quanto dormi... Provi a fare il 100% per arrivare pronto a quella partita".

Su Allegri:

"È speciale per me, è unico. La maniera di come vede il calcio lui, anche il suo atteggiamento. È uno dei migliori che ho avuto dal punto di vista umano: come ci tratta, come scherza, come è serio quando lo deve essere. Questa cosa la gestisce perfettamente. Mi chiama 'scheggia', perché vado sempre al 100%".