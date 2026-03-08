Merenda, riunione tecnica, poi per le 18.30 massimo 18.40 la partenza del gruppo da Appiano Gentile per San Siro: questo il programma dell'Inter nelle ore immediatamente precedenti il derby, come riferito da Sky Sport. Fra poco, quindi, si saprà se Marcus Thuram sarà effettivamente disponibile per la partita di questa sera o se dovrà arrendersi allo stato influenzale che lo ha colpito nelle ultime ore. Permane, comunque, lo scetticismo circa la sua presenza. 

Sezione: News / Data: Dom 08 marzo 2026 alle 17:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
