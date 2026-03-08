"Se fossi Allegri, all'Inter toglierei Dimarco. E' il più grande costruttore di gioco dei nerazzurri, poi è decisivo in fatto di gol e assist". Così Riccardo Trevisani, a Sportmediaset. a poche ore dal derby di Milano. Una gara che, secondo il giornalista, verrà portata a casa dal Milan: "Finisce 2-1 per i rossoneri, segna Pulisic. Per l'Inter Barella", il pronostico del giornalista.