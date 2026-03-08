"Quando vieni qui e vedi i tifosi c'è voglia di giocare, ma devi capire bene dove sei. Ora sono contento qua". Lo dice Alexandre Pato, ex attaccante del Milan intercettato da DAZN prima del Derby di Milano.

Hai dato qualche consiglio a Leao?

"Tutti si aspettano tanto da Leao, spero possa fare bene quest'anno. Noi milanisti vogliamo tornare in Champions, speriamo bene per questa sera".

Nel derby del 2011 avevi fatto espellere Chivu, ti ricordi?

"Spero possa succedere di nuovo e che possiamo vincere, non parlo del rosso (ride, ndr). Quella partita è stata bellissima, poi abbiamo vinto lo scudetto".

Ti piace il calcio di Chivu?

"La squadra è fortissima, lui è sempre stato un grande giocatore. Quando giochi bene e conosci bene il calcio puoi fare bene, ma oggi spero che l'Inter non vada molto bene".