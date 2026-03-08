Saranno Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, salvo clamorose sorprese, a guidare l'attacco dell'Inter nel derby contro il Milan di stasera. Una chance più unica che rara per i due giovani nerazzurri, come sottolineato da Lorenzo Minotti su Sky Sport: "I due si meritano questa vetrina, hanno interpretato il ruolo alla perfezione dal punto di vista mentale in questa stagione. Poi, certo, ci sarà il peso emotivo di giocare un derby da titolari, in più l'Inter perde l'arma micidiale dei giocatori d'attacco che escono da panchina e diventano decisivi. Esposito e Bonny hanno fatto la differenza rispetto a Correa, Arnautovic e Taremi".