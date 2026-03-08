A poche ore dall'inizio del derby contro il Milan, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha raccontato le sue sensazioni alla troupe dell'emittente CBS Sports recatasi ad Appiano Gentile per tastare il polso dei nerazzurri prima della grande sfida che sarà trasmessa anche dall'emittente statunitense.

Pensi che la pressione maggiore sia sulle spalle dell'Inter in una sfida come questa?

"Non guardiamo la classifica, perché se guardiamo la situazione si suppone che non ci sia pressione. Ma è un derby, e sappiamo quanto sia difficile anche sul piano mentale. Milan-Inter è qualcosa che dà sempre una motivazione extra, e al tempo stesso ti porta a tirare fuori un sacco di energie. Sapete quanto i nostri tifosi tengano a questa partita, non è facile costruire qualcosa sul piano mentale con questa situazione. Sappiamo di dover giocare un derby e quindi faremo del nostro meglio per cercare di vincerlo".

Sulla mancanza di successi nelle sfide col Milan.

"Saranno sei partite che l'Inter non riesce ad avere la meglio, quindi dobbiamo essere pronti".