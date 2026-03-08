A poche ore dall'inizio del derby contro il Milan, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha raccontato le sue sensazioni alla troupe dell'emittente CBS Sports recatasi ad Appiano Gentile per tastare il polso dei nerazzurri prima della grande sfida che sarà trasmessa anche dall'emittente statunitense. 

Pensi che la pressione maggiore sia sulle spalle dell'Inter in una sfida come questa?
"Non guardiamo la classifica, perché se guardiamo la situazione si suppone che non ci sia pressione. Ma è un derby, e sappiamo quanto sia difficile anche sul piano mentale. Milan-Inter è qualcosa che dà sempre una motivazione extra, e al tempo stesso ti porta a tirare fuori un sacco di energie. Sapete quanto i nostri tifosi tengano a questa partita, non è facile costruire qualcosa sul piano mentale con questa situazione. Sappiamo di dover giocare un derby e quindi faremo del nostro meglio per cercare di vincerlo".

Sulla mancanza di successi nelle sfide col Milan.
"Saranno sei partite che l'Inter non riesce ad avere la meglio, quindi dobbiamo essere pronti".

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 08 marzo 2026 alle 18:00
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.