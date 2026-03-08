A poco più di un’ora dal fischio d’inizio del derby di Milano è intervenuto l’ex nerazzurro Marco Materazzi ai microfoni di Inter TV: La squadra è abbastanza matura per capire l’importanza della partita. Loro giocheranno molto in contropiede, ma sapranno che devono fare gol loro e non noi perché loro sono dietro. Vogliamo vincere per avvicinare quello che noi tutti vogliamo e speriamo. Il mio derby del cuore? Quello che abbiamo vinto 4-3 e che poi ci ha portato allo Scudetto”.

Chi ti sta impressionando dei singoli?

“Akanji, sapevamo che era forte ma non era scontato che si ambientasse subito in un Paese e una cultura diversa. E poi ho un debole per Marcus Thuram, ma visto che ci sarà dico Pio Esposito… basta che qualcuno faccia gol. Chi è simile a me? In questo momento dico Bastoni, sta avendo la personalità per riuscire a giocare nonostante i tanti fischi che sta ricevendo dopo l’episodio contro la Juventus”.