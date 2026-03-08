È Luis Henrique il calciatore scelto per presentare Milan-Inter ai microfoni di Inter TV. L’esterno presenta così la gara: “Sappiamo tutti che è una partita bella da giocare, è il mio primo derby. Sono contento di giocarlo e voglio vincere. Abbiamo lavorato per vincere, anche stasera giocheremo per portare i tre punti a casa e arrivare alla vittoria. Le assenze? Questo è il calcio, ma se Chivu ha bisogno io sono sempre a disposizione per giocare in qualunque ruolo”.