Intercettato da DAZN poco prima del secondo tempo, il difensore rossonero Koni De Winter commenta brevemente i primi 45' del Derby di Milano che vede il Milan in vantaggio 1-0 sull'Inter: "Dobbiamo fare la stessa cosa. Fare fatica, giocare di squadra e cercare il risultato", le sue parole. 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 08 marzo 2026 alle 21:50
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
