In attesa di capire se Marcus Thuram riuscirà a vivere il derby di Milano da protagonista in campo, superando l'attacco febbrile che gli ha impedito di allenarsi ieri, Sky Sport informa della presenza del padre, Lilian, in tribuna, a San Siro per Milan-Inter di questa sera. Magari accompagnato dal figlio minore Khephren, ieri in gol nella netta vittoria della Juve sul Pisa.

Lato rossonero, Mario Mandzukic sarà l'invitato speciale di Luka Modric che ha scdelto di comprare 60 biglietti per permettere ad amici e familiari di seguire la stracittadina milanese. 

