Raggiunto da DAZN a pochi minuti dal Derby di Milano, Christian Pulisic presenta la sfida d'alta classifica contro l'Inter.

Questa settimana sei uscito come ha chiesto Allegri o non sei uscito come ha detto Leao?

"Non sono uscito questa settimana, ma non esco mai (ride, ndr)".

Sai chi è l'ultimo giocatore del Milan che ha segnato nei derby andata e ritorno? Oggi puoi eguagliarlo...

"Kakà. Non sono nel mio miglior momento ma oggi c'è l'opportunità di cambiare tutto, sono pronto".

Ci credete a riaprire il campionato?

"Sì oggi ci vogliamo focalizzare su questa partita, vogliamo vincere e poi vedremo dove saremo alla fine".