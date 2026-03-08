A pochi minuti da Milan-Inter, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri si presenta davanti alle telecamere di DAZN per presentare l'imminente derby di San Siro: "Se cambia qualcosa per non senza Thuram? No, non cambia nulla perché Bonny e Esposito sono ottimi giocatori. È una partita bella e difficile, loro sono molto forti e lo dimostra la classifica. Vedremo se riusciremo a fare risultato".

Partirete forte stasera?

"Cercheremo di partire bene, ma sappiamo che è complicata. È un derby, ma bisogna essere realisti sull'obiettivo finale. La stagione non finisce stasera, fare un bel risultato sarebbe meraviglioso".

Come ha visto Pulisic in settimana?

"Sta migliorando la condizione, sarà importante per noi nel finale di stagione. Ha iniziato con un infortunio, ha avuto dei contrattempi e non ha avuto una condizione ottimale ma ha fatto anche dei gol importanti".