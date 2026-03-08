In vista del derby di stasera, DAZN ha intervistato Massimiliano Allegri che ha risposto sulla lunga corsa scudetto a due contro i cugini dell'Inter, rivali nella lotta al Titolo e di stasera. Di seguito le parole dell'allenatore del Milan.

Ha la sensazione che più di così non avreste potuto fare?

"Assolutamente no, potevamo far meglio in alcune circostanze. Però se abbiamo 57 punti sono quelli che meritiamo. Il punteggio per vincere lo scudetto quest’anno è più alto dell’anno scorso".

Se la vostra corsa fosse soltanto contro l’Inter e fosse una corsa di cavalli come la definirebbe?

"Hai un cavallo con dieci lunghezze di vantaggio, vicino al palo è difficile prenderlo".