Caio Henrique, terzino del Monaco ha subito un infortunio alla coscia destra nella partita vinta in casa del PSG e non sarà disponibile per il CT della Nazionale brasiliana Carlo Ancelotti per l'imminente tornata di partite internazionali FIFA che vedrà la Seleçao impegnata contro Francia e Croazia. Il laterale è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato che si tratta di una lesione di secondo grado. I tempi di recupero sono stimati fino a un mese. A contendersi il posto di Caio Henrique, secondo Terra, saranno in tre: Alex Sandro, Douglas Santos e Carlos Augusto, difensore dell'Inter.