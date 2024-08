Tomas Palacios sta finalmente per diventare un giocatore dell'Inter. Tutto pronto per la firma su un quinquennale da poco più di mezzo milione a stagione, con un investimento da 6,5 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a un massimo di 11 per l'Independiente Rivadavia, che girerà la metà al Talleres.

Si aspetta soltanto l'ultimo via libera dall'Argentina dove la Federazione aspetta la definizione della modalità con cui verrà diviso l'importo pagato dall'Inter.