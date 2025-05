Diverse le insufficienze nelle pagelle della Gazzetta dello Sport per gli interisti dopo il 2-2 casalingo con la Lazio che, di fatto, consegna lo scudetto al Napoli.

Peggiore in campo Arnautovic (4): "Uno scudetto in quel pallone masticato, anzi no, vomitato a un metro dalla porta. Resterà a lungo un incubo".

Male anche Inzaghi (5): "Il voto è all’occasione persa, enorme. Aveva chiesto ai suoi di mantenere alta la tensione, non ci è riuscito".

Per Mkhitaryan e Taremi stessa valutazione dell'allenatore nerazzurro. Leggermente meglio Bisseck (5,5): "Il gol, certo. Ma di questa serata resterà a lungo il ricordo del suo braccio largo sul rigore. Ma soprattutto: perché salta sulla giocata di Castellanos? Strana storia: il campionato dell’Inter si era aperto con una distrazione a Genova alla prima giornata e si è “chiuso” ieri sera con il rigore procurato".

Il 5,5 anche per Correa, Carlos Augusto, Thuram e Barella.

Sufficienti Bastoni e Calhanoglu; 6,5 per Dimarco e Acerbi; 7 a Sommer; senza voto Zalewski e Zielinski.

Il migliore è ancora Dumfries (7,5): "Una furia, un attaccante aggiunto, l’uomo più pericoloso. Si aggrappa sullo scudetto, sono gli altri a scivolare giù".