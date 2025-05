Le pagelle di Inter-Lazio tengono conto della grande occasione sciupata dai nerazzurri. Sommer prende un 6,5 che è frutto dell'intervento salvifico nel primo tempo su Isaksen. Male la difesa: tre 5,5 di fila per i titolari, da Bisseck (segna un gol e poi disfa col fallo di mano), ad Acerbi (passaggio sconclusionato sull'1-1, non da lui) fino a Bastoni (si scorsa di Isaksen a fine primo tempo e pasticcia sull'1-1). Non giudicabile Zalewski.

A centrocampo 7 per Dumfries, altro gran gol di testa. Stesso voto dalla parte opposta per Dimarco, mentre in mezzo al campo si salva con la sufficienza Mkhitaryan (ottime cose e qualche errore di troppo) e c'è un doppio 6,5 per Barella (migliore a centrocampo per volume di gioco) e Calhanoglu (assist per Dumfries). Non giudicabile Zielinski, 5,5 a Carlos Augusto e 4,5 ad Arnautovic per il gol sbagliato nel finale.

Davanti 5,5 a Thuram, che fa troppo poco, e 5 a Taremi che torna in versione bradipo. Dalla panchina, 5 a Correa: sempre confuso. Insufficiente anche Inzaghi, 5,5: l'Inter sembra non affondare mai il colpo e perde l'occasione che forse valeva la vetta.

Nella Lazio, 6,5 a Gila, Vecino, Rovella e Baroni, 7,5 a Pedro. Male Chiffi, voto 4: non vede un rigore solare, le decisioni sui falli sono spesso discutibili e sembra soffrire l’importanza del match.