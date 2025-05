A giugno la Croazia scenderà in campo per le gare di qualificazioni al Mondiale 2026. E lo farà con Petar Sucic, promesso sposo dell'Inter e regolarmente nella lista del ct Dalic per la sfide contro Gibilterra e Repubblica Ceca. I due match sono in programma il 6 e il 9 giugno.

🛣️ The road towards the 2026 @FIFAWorldCup starts in June: here is #Croatia squad for the first two qualifiers! 🇭🇷#WCQ #Family #Vatreni❤️‍ pic.twitter.com/r4FZ2ryKFX