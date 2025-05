Voti bassi quelli del Corsport per i giocatori dell'Inter, fermati 2-2 in casa dalla Lazio. Insufficiente anche Inzaghi, si salvano in pochi.

S.Inzaghi (all.) 5,5 Inter tipo per il sorpasso scudetto, fallito all’ultimo. I rischi non l’hanno premiato.

Sommer 6,5 Ha fatto stretching fino al 42’, poi quell’uscita da antica muraglia umana sul raid di Isaksen, che gli tira anche addosso. Altra uscita su Dia nel secondo tempo, utile a disorientarlo. Quasi arriva sul rigore.

Bisseck 5,5 Il rigore (braccio destro) cancella tutto: costruzione, chiusure, passaggi, gol di prepotenza.

Acerbi 6 Una chiusura su Isaksen da perno centrale nel primo tempo. Ma è un neo il colpo di testa all’indietro che rimette la Lazio in gioco prima del gol di Pedro, esecuzione alla cieca.

Bastoni 6 Senza convenevoli, ha iniziato a sbranare subito Isaksen, già dal primo tentativo d’assalto. Poi il danese s’è infilato a campo aperto. Nel secondo tempo ha perso sicurezza, sbaglia il rinvio che porta la Lazio al pari.

Arnautovic (46’st) sv

Dumfries 7 Eroe di notti magiche, questa svanita. Undicesimo gol. Un’incornata devastante. Tavares s’è guardato bene dal puntarlo. Di contro è stato lui a costringerlo a stare basso. Sempre pronto a lanciarsi in avanti.

Barella 5,5 Senza l’efficacia dell’attimo fatale, senza tocchi smarcanti. Pochi rifornimenti.

Calhanoglu 6,5 Il peso della classe. Partita da fuoco e fiamme per combattività. Un pericolo di testa, l’angolo del gol è nato da lui. Suo anche l’assist per Dumfries.

Zielinski (46’st) sv

Mkhitaryan 5 Non è riuscito a scaldare il motore. Legnoso, mai fatato. Andamento lento.

Zalewski (46’st) sv

Dimarco 6,5 Capolavori balistici. Il primo bolide volante respinto da Mandas, il secondo da Romagnoli e ha portato al gol di Bisseck.

Carlos Augusto (23’st) 6 Ingresso ordinario.

Thuram 5,5 Una mezza rovesciata, un assist per Dimarco. Da torello ricamato il palleggio, in area mai una pallottola vera.

Taremi 5 Un bronzo di Riace in attacco. Richiamato da Inzaghi a inizio secondo tempo.

Correa (10’st) 5,5 Ha provato ad accelerare, ha dato più di Taremi.