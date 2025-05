Dopo la chiusura della 37esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivati puntuali i verdetti del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea. La notizia principale per l'Inter è il turno di squalifica, con annessi 5mila euro di multa, per il tecnico Simone Inzaghi, espulso nel finale del match contro la Lazio "per avere, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, provocando un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Stessa sanzione è stata inflitta a Marco Baroni della Lazio e a Sergio Conceiçao del Milan. Più pesante la pena per il tecnico del Napoli Antonio Conte, anche lui allontanato dal campo durante la gara contro il Parma: per il salentino anche un'ammonizione oltre alla pena pecuniaria. Fermato per una giornata anche l'allenatore del Parma Cristian Chivu.

Per quel che riguarda i calciatori, due turni di squalifica per Juan Miranda del Bologna e per Santiago Gimenez del Milan, espulsi per condotta violenta durante le partite contro Fiorentina e Roma; al messicano anche una multa di 15mila euro. Squalificati anche Idzes del Venezia, Morente del Lecce e Kristensen e Lovric dell'Udinese. Salta la gara contro l'Inter il difensore del Como Edoardo Goldaniga, ammonito a Verona e in diffida; diffida che ora pende sulla testa dell'interista Hakan Calhanoglu.

Disposta inoltre "un'ammenda di € 1.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS" come si legge nel comunicato diramato dalla Lega Serie A.

