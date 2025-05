Nella prossima stagione Luis Henrique non sarà più un giocatore dell'Olympique Marsiglia. A confermarlo è il presidente dell'OM, Pablo Longoria, intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio dell'annata dei francesi: "Trattative con l'Inter? Non solo con questo club. Ci sono discussioni in corso con diversi club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di rispetto per la nostra proprietà. Questo Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti. Si vede che il mercato si anticipa molto", le sue parole.

Il numero uno del Marsiglia spende poi parole al miele per l'esterno brasiliano: "Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l'attenzione di diversi top club europei, perché è qualcosa che gli avevo promesso prima del suo arrivo".

