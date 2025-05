Per due volte, l'Inter culla il sogno di sorpasso in vetta alla penultima curva. Per due volte, Pedro veste i panni del villain della serata di San Siro strozzando l'urlo di felicità dei nerazzurri e permettendo alla Lazio di strappare un punto fondamentale in chiave Champions League e soprattutto impedisce alla squadra di Simone Inzaghi di portarsi sopra il Napoli, fermato sullo 0-0 dal Parma, a novanta minuti al termine del campionato. Tutto questo in una serata dove succede l'incredibile, con l'Inter avanti due volte grazie ai gol di Yann Bisseck e Denzel Dumfries, e due volte raggiunta dai biancocelesti con lo spagnolo che per due volte viene benedetto dal VAR che prima convalida una rete inizialmente annullata per fuorigioco, poi lo manda sul dischetto al 90esimo per un mani di Bisseck su un tentativo di Castellanos. Nel finale, l'assalto nerazzurro vede il gol di Marko Arnautovic annullato però per fuorigioco. Termina qui questa serata assurda: l'Inter rimane a meno uno dal Napoli che però ospiterà nell'ultimo match il Cagliari aritmeticamente salvo. Il destino, forse, è segnato...

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 2-2

MARCATORI: 45' + 2' Bisseck (I), 72', 90' Pedro (L, 1 rig.), 80' Dumfries (I)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni (91' 8 Arnautovic); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (91' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (91' 759 Zalewski), 32 Dimarco (68' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 99 Taremi (56' 11 Correa).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 21 Asllani, 28 Pavard, 36 Darmian, 53 Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO: 35 Mandas; 77 Marusic, 34 Gila (97' 2 Gigot), 13 Romagnoli, 30 Tavares (65' 23 Hysaj); 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen (52' 9 Pedro), 5 Vecino, 19 Dia; 11 Castellanos.

In panchina: 55 Furlanetto, 94 Provedel, 7 Dele-Bashiru, 14 Noslin, 20 Tchaouna, 21 Belahyane, 25 Provstgaard, 26 Basic.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Guida.

Note

Spettatori: 71.060

Espulsi: Inzaghi (I) e Baroni (L) all'88esimo.

Ammoniti: Calhanoglu (I), Castellanos (L), Gila (L), Romagnoli (L)

Corner: 5-1

Recupero: 1°T 3', 2°T 11'.

100' - Fischia Chiffi, rien ne va plus a San Siro! La Lazio riprende due volte l'Inter lanciata verso la vetta e resta così a meno uno dal Napoli!

100' - Barella si infuria con Acerbi che gli toglie via una bella occasione mandando la palla fuori.

98' - Arnautovic segna, ma viene segnalato un fuorigioco. Anche qui controllo VAR.

97' - Palla in corner per l'Inter, è probabilmente l'ultimo assalto. Nella Lazio Gigot rileva Gila.

96' - Trattenuta su Barella non punita da Chiffi, che poi segnala il fallo di Dumfries.

96' - Castellanos lanciato da Rovella controlla e calcia, tiro parato a terra da Sommer.

94' - Acerbi sale in area e prova la torre per Arnautovic, che però davanti alla porta cicca clamorosamente.

92' - Primo affondo di Zalewski, che guadagna un corner.

91' - Saranno sette i minuti di recupero.

91' - Tre cambi per l'Inter: fuori Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan. In campo Zielinski, Zalewski e Arnautovic.

90' - Sul dischetto va Pedro... Gol della Lazio! Pedro angola moltissimo, Sommer non può nulla!

89' - Calcio di rigore per la Lazio.

88' - Baroni prova a farsi giustizia con Inzaghi e viene espulso, mentre Chiffi va all'OFR.

87' - Il VAR controlla l'azione incriminata.

86' - Bisseck interviene col braccio su un tentativo di lob di Castellanos, Chiffi fa proseguire e la Lazio per intero protesta.

85' - Brutto rilancio di Sommer, Bisseck non arriva sulla palla ed è rimessa per la Lazio.

84' - Lo spagnolo esce momentaneamente dal campo mentre il gioco riprende.

83' - Pedro cade male dopo un contrasto, Barella fa fermare immediatamente il gioco.

82' - Ancora Dumfries. Palla recuperata da Barella che viene recapitata all'olandese il cui tiro finisce sull'esterno della rete con una deviazione.

IL GOL DI DUMFRIES: Punizione pennellata di Calhanoglu, dall'altro lato dell'arcobaleno c'è l'olandese che svetta su tutti e infila nella cruna dell'ago tra Mandas e il palo.

80' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSS!!!

78' - Romagnoli atterra Thuram a ridosso dell'area, cartellino giallo.

77' - Inter che perde lucidità, errore banale di Mkhitaryan e tentativo di ripartenza della Lazio.

74' - Pareggio della Lazio! Il VAR valuta regolare il gol di Pedro! Azione nata da un'imprecisione di Acerbi e Bastoni su un pallone che sembrava recuperato.

72' - Trova la rete la Lazio con Pedro, ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco. Reclama lo spagnolo, VAR al lavoro...

69' - Dia si divora il pareggio, ma ancora Sommer clamoroso: Castellanos riceve la palla insolitamente solo e lancia l'ex Salernitana, il portiere esce e forse sfiora quel tanto che basta per mandare fuori il pallone. Per Dia nemmeno la consolazione del corner.

68' - Finisce la partita di Dimarco, tocca a Carlos Augusto. Punizione di Pedro comoda da controllare per Sommer.

67' - Mkhitaryan aggancia Rovella, punizione per la Lazio.

66' - Castellanos protesta per una coccola non gradita in area nerazzurra sul corner, Chiffi lo redarguisce.

65' - Tavares dolorante deve uscire, con Barella che lo aiuta. Dentro Hysaj.

64' - Contatto Barella-Tavares, il laziale rimane a terra.

60' - Brutto intervento di Gila su Dimarco, Chiffi estrae il giallo tra le proteste dei compagni.

60' - Cross di Nuno Tavares, Castellanos non arriva e cade per terra dopo un contatto con Dimarco. La palla si spegne in fallo laterale.

59' - Correa viene atterrato da Romagnoli, l'argentino deve quasi chiedere a Chiffi che è lì davanti di intervenire.

57' - Bel lancio di Guendouzi per Nuno Tavares che però incespica sul pallone lasciandolo sfilare in fallo laterale.

55' - Subito contromossa di Inzaghi: tocca a Correa, che rileva Taremi.

53' - Sono 71.060 gli spettatori presenti a San Siro. Settore ospiti deserto per decreto ministeriale.

52' - La Lazio effettua il primo cambio: fuori Isaksen, dentro Pedro.

51' - Baroni pronto a giocarsi subito la carta Pedro.

50' - Brivido per Sommer, Bastoni crea problemi ad Acerbi con un retropassaggio sul quale per poco non arriva Castellanos.

49' - Bastoni prende palla e parte in avanti, Rovella lo ferma in quello che sembra il più classico dei falli tattici. Ma per Chiffi non è da giallo.

48' - Lazio che riparte forte: doppio tentativo pericoloso murato da Bisseck prima e Calhanoglu poi.

48' - Cross a premiare l'inserimento di Vecino, Acerbi interviene di testa e Sommer in uscita blocca il pallone.

46' - Fallo di Thuram su Gila, Inzaghi protesta in modo decisamente plateale.

21.57 - La Lazio batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.55 - Squadre che rientrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Un guizzo, un colpo d'istinto e di potenza, a pochi secondi dalla fine del primo tempo: Yann Bisseck raccoglie una respinta corta della difesa laziale e calcia di prima intenzione mandando la palla alle spalle di Christos Mandas e regalando all'Inter un vantaggio pesantissimo. Si chiude così un primo tempo molto intenso, dove i nerazzurri premono con forza ma faticano per larghi tratti a trovare il varco giusto. La prima occasione è per Federico Dimarco che trova pronto l'estremo laziale, poco prima del 45esimo è invece Yann Sommer a esaltarsi sulla conclusione di Gustav Isaksen arrivato a tu per tu col portiere svizzero. Quando il primo tempo si avvia al tramonto, arriva la zampata vincente del tedesco che spacca il match.

45' + 3' - Finisce qui il primo tempo: proprio a ridosso del gong, Bisseck trova la conclusione vincente che manda l'Inter a riposo in vantaggio per 1-0.

IL GOL DI BISSECK: Corner dalla destra, Dimarco prova il tiro che viene respinto ma sul tap-in è pronto Bisseck che calcia un missile terra aria che si spegne sotto la traversa di Mandas.

45' + 2' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNN BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSEEEEEEEEEEEEEEEEECKKKKKKKKKKKKKKK!!!!

45' + 1' - Corner per l'Inter, c'è tempo per battere.

45' + 1' - Un minuto di recupero, giallo per Castellanos.

45' - Castellanos calcia al limite dell'area mandando fuori, non prima di aver commesso fallo su Mkhitaryan.

42' - Sommer chiude la porta a Isaksen. Lanciato benissimo da Dia, il danese supera Bastoni e si trova solo davanti al portiere nerazzurro che in uscita respinge la conclusione a botta sicura.

41' - Ci prova la Lazio con Isaksen che raccoglie un pallone in area e con una conclusione un po' arcuata manda fuori.

40' - Splendida chiusura di Bisseck che anticipa un filtrante per Isaksen.

40' - Scontro in area nerazzurra tra Bisseck e Gila, Romagnoli va a chiedere conto alla difesa avversaria.

38' - Calhanoglu interviene su Rovella, Chiffi fischia fallo. Il turco non gradisce e protesta platealmente rimediando un giallo.

37' - Mandas perde palla in una mischia in area, Chiffi però ravvisa fallo su di lui.

35' - Lazio che ora è all'angolo, Inter che sta continuando la pressione.

34' - Primo corner del match per l'Inter.

33' - Inter che ora schiaccia la Lazio in pochi metri. Dumfries prova la torre di testa, libera Romagnoli.

30' - Dimarco! Calcia al volo l'esterno sul cross di Thuram, bolide che Mandas respinge a terra.

29' - Si allacciano a metà campo Thuram e Romagnoli, per Chiffi il fallo è del francese. Che chiede spiegazioni.

28' - Rovesciata velleitaria di Thuram che spara direttamente su Gila.

26' - Romagnoli e Thuram a terra, Chiffi ferma il gioco. San Siro fischia.

25' - Attacca l'Inter, tiro di Barella smorzato e raccolto da Dumfries che crossa su Mandas.

23' - Prova a sfondare Bisseck che cade a terra in area laziale contrastato da Rovella, per Chiffi non c'è nulla. Lazio che prova a ripartire pericolosamente ma ancora Acerbi chiude tutto.

21' - Calcia Dimarco, Mandas spazza via con i pugni.

20' - Gesto furbo di Taremi che guadagna una punizione interessante poco oltre lo spigolo dell'area.

18' - Da una palla difesa gagliardamente da Tavares nasce una transizione laziale con Isaksen che prova a mettere in mezzo dove era arrivato anche Gila, Acerbi anticipa tutti.

17' - Rilancio un po' così di Mandas, Barella intercetta la palla e innesca un'azione veloce. Cross di Dimarco per Taremi anticipato da Romagnoli.

13' - Crossa Dumfries, campanile che arriva in area dove Mandas in uscita anticipa Taremi che commette fallo sul portiere greco.

11' - Cross lungo di Bastoni a cercare Barella, palla troppo profonda e controllata da Mandas.

9' - Dalla Curva Nord uno striscione per Massimo Moratti, che venerdì ha compiuto 80 anni.

7' - Triangolo volante tra Thuram, Taremi e Mkhitaryan che viene anticipato da Guendouzi sul quale l'armeno commette fallo a detta di Chiffi.

5' - Acerbi prova il lancio lungo per Thuram, Mandas blocca in uscita.

4' - Brutto lancio di Dumfries per Thuram, Mandas esce e controlla la sfera.

3' - Chiffi ferma il gioco, Gila è a terra per riallacciarsi lo scarpino.

2' - Scontro fortuito tra Chiffi e Dimarco, i due risolvono la questione con un ampio sorriso.

1' - C'è già clima di battaglia a centrocampo, con Dumfries e Barella che lottano come leoni per conquistare un pallone.

20.49 - Adesso sì che l'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.47 - Falso allarme, le squadre si scaldano aspettando che tutti i campi siano pronti.

20.47 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Barella e Marusic davanti a Chiffi per il sorteggio.

20.42 - Inter e Lazio entrano in campo per il rituale prepartita.

20.41 - Squadre arrivate a ridosso dell'ingresso in campo.

20.28 - Le due squadre rientrano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

