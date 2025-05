Paolo Di Canio interviene dagli studi di Sky Sport per commentare gli episodi arbitrali più importanti di Inter-Lazio. "Quello dato contro Bisseck è un rigore grande come una casa. Per l'atteggiamento. Ma anche fosse rimasto col polso attaccato, fa volume - dice -. In più lo stacca per istinto. Ma è l'atteggiamento: sapersi comportare a livello di tattica difensiva, con l'uomo che sta calciando al volo. Ti pianti a terra, mani dietro, qualsiasi cosa fa ti calcia addosso. Non si capisce perché salti".

Rigore, secondo Di Canio, sarebbe stato anche quello del primo tempo con protagonista ancora Bisseck. "Il fallo di Rovella? Fuori area questo è fallo, perché in area non lo è? Se è fallo è fallo. Dieci arbitri su dieci a centrocampo qui danno fallo. Estende le braccia".