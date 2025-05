Moviola con tanti dubbi quella della Gazzetta dello Sport, che mette ripetutamente in discussione l'operato di Chiffi in campo e di Di Paolo-Guida a Lissone.

"Al 23’ p.t. Rovella contrasta Bisseck nell’area laziale con entrambe le mani. Contatto lieve, Chiffi fa proseguire, ma restano molti dubbi". Più che "contrasta", Rovella tiene l'avversario da tergo e poi lo spinge quando questi è in area e in corsa, con pieno possesso del pallone.

"Al 27’ s.t. l’1-1 della Lazio: gol regolare perché, sul tiro di Marusic, Vecino (che dà poi l’assist a Pedro) è tenuto in gioco da Bastoni. Al 34’ s.t. sul 2-1 dell’Inter proteste laziali per un presunto fallo di Thuram su Marusic: si tengono entrambi. Al 41’ s.t. Castellanos cerca di superare Bisseck in area, l’interista allarga il braccio: il Var chiama Chiffi, restano dubbi. Al 51’ s.t. annullato un gol ad Arnautovic per fuorigioco, evidente anche senza l’ausilio del Var".