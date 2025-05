Beppe Bergomi era ieri sera negli studi di Sky Sport per commentare quanto avvenuto nella giornata di campionato appena disputata. "Nelle due partite che l'Inter fa in campionato prima di queste vedi una squadra leggera, libera, con nove undicesimi cambiati. Stavolta sono tornate le problematiche della settimana sotto pressione", dice lo "Zio".

"La Lazio - prosegue - si è comportata bene, Baroni non è andato ad aggredire alto, sennò finiva come all'andata. L'Inter ha fatto gol su due situazioni da fermo. Sviluppare gioco contro una difesa bassa fa sempre fatica, ma una volta avanti due volte questa partita la devi portare a casa".

Quanto al rigore fischiato a Bisseck, questa è l'analisi dello "Zio". "Salta perché pensa che calci in porta, invece Castellanos fa il pallonetto. Torniamo sempre indietro: non è naturale stare indietro così con le braccia. Se sta con le braccia giù, secondo me non fa quel movimento. Invece allarga e allora è rigore. Il fallo subito da Rovella? Va con due mani, si è preso un grande rischio. A velocità normale sembra ancora più evidente".