Il Consiglio di Lega che avrebbe dovuto decidere sulle date dell'ultima giornata di campionato e dell'eventuale spareggio scudetto è stato sospeso pochi minuti dopo l'avvio, secondo quanto riportato da gazzetta.it. Non c'è unità di intenti, scrive la rosea: si proverà a ripartire alle 11.

Fino a ieri sera, si legge, stava prendendo quota l'ipotesi di un'ultima giornata al venerdì sera. Il Napoli vorrebbe giocare porprio di venerdì in modo da "smaltire" i festeggiamenti per il probabile scudetto, mentre l'Inter chiede la disputa al giovedì in modo da avere lo spazio per arrivare alla finale di Champions League del 31 maggio. Infine c'è la posizione di Dazn che come il Napoli gradirebbe il venerdì, perché col giovedì avrebbe un giorno lavorativo davanti.