Marcus Thuram ha già cominciato il suo avvicinamento alla sfida scudetto col Napoli. Ieri, nel giorno di riposo concesso alla squadra, ha svolto lavoro personalizzato insieme a Carlos Augusto in vista della gara di sabato prossimo. Il francese, si legge su Tuttosport, vuole arrivare alla gara coi partenopei in condizioni di poter giocare dal 1', non solo per una semplice convocazione.

Non ci saranno forzature o rischi, anche per questo non ci sarà domani contro la Lazio. A tal proposito verrà invece valutato oggi Correa, atteso dagli esami strumentali del caso.